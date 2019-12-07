، بدء تطبيق الدوام الشتوي بـ"تعليم الليث" غداً الأحد ،

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وجّه مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، تعميماً لجميع قادة وقائدات المدارس، يقضي ببدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٠هـ/ ١٤٤١هـ، ابتداء من يوم غد الأحد ١٤٤١/٠٤/١١ هـ، حتى ١٢/ ٨/ ١٤٤١هـ، بما يتناسب مع ما يخدم المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.
وقال مدير الإعلام التربوي المتحدث الرسمي بـ"تعليم الليث" محمد بن ختيم المالكي: إن الاصطفاف الصباحي سيبدأ الساعة السابعة والربع صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحاً.
وأكد على كل قادة وقائدات المدارس بضرورة التقيد بالموعد المحدد، مهيباً بأولياء أمور الطلاب والطالبات متابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي.
بدء تطبيق الدوام الشتوي بـ"تعليم الليث" غداً الأحدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-07
وجّه مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، تعميماً لجميع قادة وقائدات المدارس، يقضي ببدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٠هـ/ ١٤٤١هـ، ابتداء من يوم غد الأحد ١٤٤١/٠٤/١١ هـ، حتى ١٢/ ٨/ ١٤٤١هـ، بما يتناسب مع ما يخدم المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.
وقال مدير الإعلام التربوي المتحدث الرسمي بـ"تعليم الليث" محمد بن ختيم المالكي: إن الاصطفاف الصباحي سيبدأ الساعة السابعة والربع صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحاً.
وأكد على كل قادة وقائدات المدارس بضرورة التقيد بالموعد المحدد، مهيباً بأولياء أمور الطلاب والطالبات متابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي.
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
06:13 PM
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
06:32 PM
الاصطفاف الصباحي في السابعة والربع صباحاً
وجّه مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، تعميماً لجميع قادة وقائدات المدارس، يقضي ببدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٠هـ/ ١٤٤١هـ، ابتداء من يوم غد الأحد ١٤٤١/٠٤/١١ هـ، حتى ١٢/ ٨/ ١٤٤١هـ، بما يتناسب مع ما يخدم المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.
وقال مدير الإعلام التربوي المتحدث الرسمي بـ"تعليم الليث" محمد بن ختيم المالكي: إن الاصطفاف الصباحي سيبدأ الساعة السابعة والربع صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحاً.
وأكد على كل قادة وقائدات المدارس بضرورة التقيد بالموعد المحدد، مهيباً بأولياء أمور الطلاب والطالبات متابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي.
، بدء تطبيق الدوام الشتوي بـ"تعليم الليث" غداً الأحد ،
المصدر : الخليج 365
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