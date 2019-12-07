الشلعان يدشن المعرض المركزي للأولمبياد الوطني "إبداع 2020م"

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* أثنى على جهود قادة الوطن في رعاية الموهوبين

دشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان المعرض المركزي للأولمبياد الوطني للأبداع العلمي "إبداع 2020م" الذي يضم عدد من المشاريع التعليمية النوعية والمبتكرة للطلاب والطالبات بمشاركة طلابية من جازان ونجران، برعاية مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".

وأكد الشلعان خلال كلمته التي قدمها خلال تدشينه للمعرض على أهمية الاهتمام بالمبدعين من الطلاب والطالبات منوها عن ماتوليه القيادة الحكيمة للمملكة بالموهوبين من طلبة العلم من خلال مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبه" داعيا للطلاب والطالبات بالمزيد من التألق العلمي والابداع شاكرا في الوقت ذاته جميع من ساهم في انجاح المعرض واطلاقه ،شاكرا للطلبة والطالبات ابداعاتهم العلمية ومشاريعهم المتميزة التي حظيت بالترشح .

ويضم المعرض عدد من المشاريع المعروضة والتي كانت ثمرة لنتائج التحكيم الإلكترونية والتي أظهرت ترشح (154) مشروعاً للطلاب و(147) مشروعاً للطالبات في المعارض المركزية.

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ويشارك تعليم المنطقة الشرقية بمعدل 49 مرشح من البنين و(38) مرشحة من البنات بمجموع 87 مرشح ومرشحة إلى جانب مرشحين ومرشحات من كلا من نجران وجازان.

والمعرض يتناول في طياته مرحلة المعارض المركزية من الاولمبياد الوطني للإبداع العلمي وورش تدريبة تحفيزية للطالبات .

وشهد المعرض حضورا فاعلا ولافتا ومميزا من طلاب وطالبات المدارس والمعلمين والمعلمات ،كما حظيت المشاريع الطلابية العلمية الابداعية المعروضة باهتمام من لدن راعي المناسبة الدكتور الشلعان الذي توقف عندها واستمع خلال تدشينه للمعرض لعرض مشاريع الطلاب والطالبات بأنفسهم.

يشار إلى أن المعارض المركزية ستقام في ثلاث إدارات تعليمية هي (الرياض/المنطقة الشرقية / مجدة)، بمشاركة (38) إدارة تعليمية متأهلة .