شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني : لهذه الأسباب انفجرت محطة الوقود بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح الدفاع المدني بأن نتائج التحقيقات الأولية الخاصة بالإنفجار الذي وقع في محطة وقود في المدينة المنورة كشفت بأنه قد حدث بسبب تكوّن سحابة من بخار الوقود داخل غرفة خزانات الوقود نتيجة تسرّب من أنابيب التوصيل الموصلة للخزانات ، مما أدى إلى حدوث وميض لحظي عند عمل المضخة الخاصة بدفع الوقود مما تسبب في وقوع الانفجار ، وقد تم إقفال المحطة وفصل التيار الكهربائي عنها لحين إعادة تأهيلها .

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