شاهد بالفيديو.. أجواء #الرياض بعد هطول الأمطار

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت الرياض خلال الساعات القليلة الماضية حالة من التقلبات الجوية وهطول أمطار مصحوبة بنشاط للرياح السطحية.

Advertisements

وتفاعل المغردون عبر وسم “أمطار الرياض”، مع الحالة الجوية التي تشهدها الرياض حالياً، بتداول مقاطع فيديو لأجواء الرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، سماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف كذلك على منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

في حين يستمر انخفاض في درجات الحرارة وتكون الضباب على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل. كما يتوقع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على طول الساحل الشمالي والأوسط للبحر الأحمر.

شارك الخبر







