صور.. البيئة تكافح تجمعات الجراد بـ #عسير

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تمكنت فرق المسح والاستكشاف الميدانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير من رصد أسراب ومجموعات من الجراد في طور حشرة كاملة غير ناضجة، قادمة من الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرجة ثم إلى الجوّة بمحافظة سراة عبيدة، وانتقلت مساء الجمعة إلى مركز جوف آل معمر.

وعلى الفور وجه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس غانم الجذعان بتكوين فريق عمل بإشراف مباشر من مدير الثروة النباتية بفرع الوزارة المهندس / علي عبدالله بيضي ومدير مكتب الوزارة بمحافظة سراة عبيدة المهندس / سعد بن منصور القحطاني، وتمت المكافحة بواسطة عدد (٥) فرق من مكاتب الوزارة في (سراة عبيدة، طريب، خميس مشيط، العرين) باشرت عملها بعد فجر السبت.

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وبدأت الفرق فوراً بعملية المكافحة وتمت الإبادة بنسبة 40 % قبل أن يتحول السرب إلى مرحلة الطيران قبل الظهر في الاتجاه الشمالي الشرقي، وستتم متابعته لحين استقراره ومن ثم مواصلة مكافحة ما تبقى منه.

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة تستهدف السيطرة على الجراد والآفات النباتية المهاجرة، من خلال إعداد المناهج والخطط الشاملة للاستكشاف والمكافحة، وتقديم المشورة الفنية للحد من انتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية بالمملكة، كما تقوم بمتابعة تحركات أسراب الجراد بالمناطق المجاورة وخلال مواسم الهجرة بالإضافة إلى القيام بعمليات المراقبة والإشراف اللازمة لاستكشاف الجراد على مستوى مناطق المملكة.

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