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إصابات في اصطدام مركبتين بـ #جدة
على طريق الملك سعود
متابعات الخليج 365 - جدة
شهد طريق الملك سعود، بمحافظة جدة، مساء اليوم، حادث اصطدام مركبتين؛ أسفر عنه عدد من الإصابات.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١ في تغريدة عبر حسابه الرسمي في ”تويتر”، أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
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