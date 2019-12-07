اخبار السعوديه

إصابات في اصطدام مركبتين بـ #جدة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم إصابات في اصطدام مركبتين بـ #جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-07

إصابات في اصطدام مركبتين بـ #جدة

على طريق الملك سعود

متابعات الخليج 365 - جدة

شهد طريق الملك سعود، بمحافظة جدة، مساء اليوم، حادث اصطدام مركبتين؛ أسفر عنه عدد من الإصابات.

Advertisements

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١ في تغريدة عبر حسابه الرسمي في ”تويتر”، أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات في اصطدام مركبتين بـ #جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا