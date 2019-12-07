إصابات في اصطدام مركبتين بـ #جدة

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - جدة

شهد طريق الملك سعود، بمحافظة جدة، مساء اليوم، حادث اصطدام مركبتين؛ أسفر عنه عدد من الإصابات.

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وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١ في تغريدة عبر حسابه الرسمي في ”تويتر”، أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

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