رئيس وزراء #باكستان يستعرض تطورات الأحداث مع رئيس الشورى

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل رئيس وزراء الجمهورية الباكستانية الإسلامية عمران خان بمكتبه بإسلام آباد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وذلك في إطار زيارته الحالية لباكستان.

ورحب عمران خان في بداية الاستقبال بزيارة رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له للجمهورية وأشاد بنتائج زيارته دولته الأخيرة للمملكة ، واطلاعه عن كثب على النهضة الشاملة في المملكة التي تمت في إطار مسيرة التطوير والإصلاح الشاملة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وبمساندة من سمو ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان لتعزيز التنمية وتنويع مصادر الدخل بما يجسد المكانة التي تحتلها المملكة في العالم والدور السياسي المهم الذي تقوم به على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار دولته إلى العلاقات المتميزة والمتينة بين قيادتي وشعبي جمهورية باكستان والمملكة العربية السعودية وقال إنها مبنية على أسس راسخة ومتينة، مشيراً في هذا الصدد إلى ما يربطه شخصيًا من علاقات متميزة مع سمو ولي العهد الذي يحظى بمكانة وتقدير في باكستان نظير جهوده نحو تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين في كل الجوانب.

واستعرض دولته أهم التحديات التي تواجه السلام والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى ما تشكله قضية كشمير من أهمية لبلاده.. وأكد ضرورة العمل على مكافحة التطرف والإرهاب على كافة صوره.

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من جهته ثمن رئيس مجلس الشورى لفخامة رئيس جمهورية باكستان حفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز علاقاتها وتطويرها مع باكستان في شتى المجالات بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين والمصالح المشتركة بينهما.

ونقل رئيس مجلس الشورى لدولته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. وقال إن علاقات المملكة مع باكستان تمر باحسن حالاتها في الوقت الحالي.

و أكد رئيس مجلس الشورى دعم المملكة وتأييدها للحل السلمي لكشمير ووفقا للقرارات الدولية بهذا الشأن بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة ويراعي مصالح سكان كشمير . وأشار الى الجهود التي يبذلها مجلس الشورى والبرلمان في الباكستان من جهود لدعم قضية كشمير على الصعيد البرلماني الاسلامي .

وأثنى رئيس مجلس الشورى على ما حققته حكومة باكستان من إنجازات في المجال الاقتصادي ونجاحها في المزج بين التقدم و الحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية.

حضر الاستقبال رئيس الجمعية الوطنية أسد قيصر وأعضاء وفد مجلس الشورى معالي الدكتور أسامه الربيعة والدكتور أيمن فاضل والدكتور عبدالعزيز الحرقان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

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