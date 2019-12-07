فيديو.. أسراب الجراد تغزو جنوب شرق #عسير

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني-سراة عبيدة

غزت أسراب هائلة من الجراد، مواقع وقرى في محافظة سراة عبيدة جنوب شرق عسير، يومي الخميس والجمعة، حيث وثقت مقاطع فيديو متداولة، انتشار الجراد في تهامة.

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وفي مركز الحرجة جنوب محافظة سراة ظهرت أعداد هائلة من الجراد تواجدت أيضاً بقرية ألعابس وجوف المعمر بمحافظة السراة.

وطالب الأهالي بتدخل الجهات المسؤولة لمكافحة أسراب الجراد الذي يشكل خطراً على على المزارع والبيئة الزراعية بشكل عام.