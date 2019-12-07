تعليق نائب وزير الدفاع وريما بنت بندر على حادث فلوريدا

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم الأمير خالد بن سلمان ، نائب وزير الدفاع ، خالص تعازيه لعائلات ضحايا إطلاق النار الذي وقع أمس في قاعدة بينساكولا البحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.

وشدد الأمير خالد بن سلمان على وقوف المملكة إلى جانب الأصدقاء الأمريكيين خلال الأوقات العصيبة.

وقال الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”: “أقدم خالص التعازي لعائلات ضحايا إطلاق النار المأساوي اليوم على قاعدة بينساكولا البحرية الأمريكية في فلوريدا. نقف مع أصدقائنا الأمريكيين في هذا الوقت العصيب”.

وأضاف : “أنا مثل العديد من الأفراد العسكريين السعوديين الآخرين، تدربت في قاعدة عسكرية أمريكية، واستخدمنا هذا التدريب القيم للقتال جنبًا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى”. وتابع : “إن عددًا كبيرًا من الخريجين السعوديين من محطة بينساكولا انتقلوا للعمل مع نظرائهم الأمريكيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم؛ وهو ما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي”. مؤكدًا أن “هذا الحدث مأساوي، وأدين بشدة من قِبل الجميع في المملكة العربية السعودية”.

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بدورها أكدت سفيرة المملكة لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن المملكة تقف إلى جانب أصدقائها في الأوقات الصعبة.

وقدمت الأميرة ريما، خالص تعازيها للشعب الأمريكي على خلفية الحادث المروع الذي وقع في مدينة بينساكولا بفلوريدا الأمريكية، مؤكدة تعاطفها مع أسر الضحايا.

وقالت في تغريدة: “بصفتي ابنة طيار عسكري تلقى تدريباته في الولايات المتحدة، فإن هذه المأساة مؤلمة بشكل خاص”.

وتابعت: “الشعب السعودي متحد في إدانته لهذه الجريمة، إننا نتضامن مع أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات الصعبة “.

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