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فيديو.. 40 مبادرة تطوعية صحية في #حفر_الباطن
تستهدف توعية المواطنين بحقوقهم الصحية
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفرالباطن
أقامت وزارة الصحة 40 مبادرة تطوعية تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع 2019 بحفر الباطن، ويأتي ذلك بهدف توعية وتثقيف أكبر عدد ممكن من الزوار بحقوقهم الصحية.
ووثقت عدسة “متابعات الخليج 365“، جانباً من الفعاليات المقامة في المكان مول، حيث شهدت أركان الفعالية مشاركة عدة إدارات ومستشفيات حكومية التي قدمت عدة مبادرات كمبادرة أطفالنا أمانة والتي تثقف أولياء الأمور بخطورة الأجهزة الالكترونية على الأطفال، وكذلك مبادرة مكافحة التدخين التي تقدم قياس النيكوتين وتعريف المدخنين بالأدوية ومواقع عيادات الإقلاع عن التدخين.
ومن ضمن المبادرات التي جذبت الزوار مبادرة “أنتم بركتنا” والتي تعنى بكبار السن وتثقف ذويهم بكيفية الاعتناء بهم ، وأيضاً شاركت الصحة بركن علامات التحذير من مرض الزهايمر وتم فيه شرح التغيرات في الذاكرة ومشاكل في التحدث والكتابة والصعوبة في فهم الصور المرئية.
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