شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط قائد مركبة عكس اتجاه السير في العزيزية بالمدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن «المرور السعودي» أن الدوريات الأمنية في مرور منطقة المدينة المنورة ألقت القبض على قائد مركبة عكس اتجاه السير في حي العزيزية بمركبة لا تحمل لوحة أمامية. Advertisements وأضاف «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر» اليوم (السبت) أنه ستتم إحالة المقبوض عليه للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. صور صور



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