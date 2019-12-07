شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يكشف أسباب انفجار محطة وقود في المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أسباب الانفجار الذي وقع بمحطة وقود يوم الخميس الماضي.

وقال المتحدث الإعلامي العميد خالد الجهني، إن نتائج التحقيقات توصلت إلى أن الانفجار الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حدث بسبب تكون سحابة من بخار الوقود داخل غرفة خزانات الوقود نتيجة تسرب من أنابيب التوصيل الموصلة للخزانات، ما أدلى إلى حدوث وميض لحظي عند عمل مضخة دفع الوقود، ما تسبب بحدوث الانفجار.

وأضاف المتحدث: تم إقفال المحطة وفصل التيار الكهربائي عنها حتى إعادة تأهيلها.