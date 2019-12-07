السعودية | الخارجية السعودية ترحب بتادل السفراء بين أميركا والسودان

شكرا لقرائتكم الخارجية السعودية ترحب بتادل السفراء بين أميركا والسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحبت وزارة الخارجية السعودية بإعلان الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية السودان تبادل السفراء بينهما، بعد فراغ دبلوماسي استمر لأكثر من عقدين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد ذكرت الخارجية السعودية أن تعيين سفير للولايات المتحدة الأميركية لدى السودان يعد تفهماً من واشنطن للمرحلة المهمة التي يمر بها السودان، والتي تتطلب تضافر الجهود بين البلدين وبناء علاقات بناءة ومثمرة في المجالات كافة وعلى أعلى المستويات.

كما أنه يشكل دعماً للحكومة الانتقالية في السودان التي تشكلت في 21 أغسطس 2019، ويسهم في مد جسور متينة من العلاقات. ويعد خطوة إلى الأمام لاستعادة حيوية وقوة العلاقات بين البلدين للدفع باجتياز السودان للمرحلة الحالية وإزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، ورفع كافة العقوبات الاقتصادية وإعادة بناء مؤسسات الدولة والتعافي من الأزمة التي مرت بها السودان.