السعودية | فريق طبي سعودي يجري 13 عملية جراحية لأطفال تنزانيا

شكرا لقرائتكم فريق طبي سعودي يجري 13 عملية جراحية لأطفال تنزانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الجمعة، 13 عملية جراحية، منها 5 عمليات لجراحات القلب المفتوح للأطفال، و8 حالات لقسطرة القلب للأطفال بعاصمة تنزانيا، دار السلام، وذلك في اليوم الخامس من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح للأطفال في تنزانيا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، نفّذت الحملة منذ انطلاقها 55 عملية جراحية، منها 23 لجراحات القلب المفتوح للأطفال و32 عملية قسطرة للأطفال.

وتهدف الحملة لإجراء ما يقارب 90 عملية جراحية لذوي الدخل المحدود في العاصمة دار السلام انطلاقًا من التزام السعودية الإنساني تجاه المحتاجين في العديد من دول العالم، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.