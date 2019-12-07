، مستشفيات الطائف تواصل مبادراتها التطوعية لليوم الثاني ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
واصل موظفو وموظفات مستشفى ظلم العام ومراكز الرعاية الصحية في ظلم والركنة، السبت، لليوم الثاني على التوالي، أعمالهم التطوعية، لخدمة المواطنين والمقيمين، خلال إجازة نهاية الأسبوع.
جاء ذلك، في إطار مشاركتهم بمبادرات تطوعية ضمن حملة فعاليات حملة "تطوعي صحة 3" التي أطلقها، وزير الصحة.
وواصل الموظفون والموظفات العمل واستقبال المراجعين في أقسام العيادات الخارجية والعمليات والأقسام المساندة ومراكز ظلم والركنة خلال الفترة المسائية.
وضمن المبادرات التطوعية المشتركة بين مستشفيات الطائف، زار مستشفى ظلم العام، اليوم، فريق من الاستشاريين النفسيين، ضمن قافلة تطوعية أطلقها مستشفى الصحة النفسية بالطائف.
واستفاد من زيارة القافلة، عدد كبير من المراجعين والمراجعات في مستشفى ظلم العام، حيث جرى الكشف عليهم وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم.
يذكر أن مستشفى ظلم العام، أطلق عددًا من المبادرات التطوعية، منها "افحص سكرك وشيّك على الضغط"، والتي أقيمت في جامع ابن القيم بالحي الجنوبي، إضافة لمبادرات توعوية ووقائية، وحملة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.
مستشفى ظلم العام حملة تطوعي صحة 3 وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 06:00 PM
فريق استشاري يزور مستشفى ظلم العاممستشفيات الطائف تواصل مبادراتها التطوعية لليوم الثاني
واصل موظفو وموظفات مستشفى ظلم العام ومراكز الرعاية الصحية في ظلم والركنة، السبت، لليوم الثاني على التوالي، أعمالهم التطوعية، لخدمة المواطنين والمقيمين، خلال إجازة نهاية الأسبوع.
جاء ذلك، في إطار مشاركتهم بمبادرات تطوعية ضمن حملة فعاليات حملة "تطوعي صحة 3" التي أطلقها، وزير الصحة.
وواصل الموظفون والموظفات العمل واستقبال المراجعين في أقسام العيادات الخارجية والعمليات والأقسام المساندة ومراكز ظلم والركنة خلال الفترة المسائية.
وضمن المبادرات التطوعية المشتركة بين مستشفيات الطائف، زار مستشفى ظلم العام، اليوم، فريق من الاستشاريين النفسيين، ضمن قافلة تطوعية أطلقها مستشفى الصحة النفسية بالطائف.
واستفاد من زيارة القافلة، عدد كبير من المراجعين والمراجعات في مستشفى ظلم العام، حيث جرى الكشف عليهم وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم.
يذكر أن مستشفى ظلم العام، أطلق عددًا من المبادرات التطوعية، منها "افحص سكرك وشيّك على الضغط"، والتي أقيمت في جامع ابن القيم بالحي الجنوبي، إضافة لمبادرات توعوية ووقائية، وحملة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.
، مستشفيات الطائف تواصل مبادراتها التطوعية لليوم الثاني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفيات الطائف تواصل مبادراتها التطوعية لليوم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.