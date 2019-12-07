، سفير المملكة بجورجيا: العمل الإجرامي في فلوريدا لا يمثل أخلاق السعوديين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: أبناؤنا في الولايات المتحدة يقدمون مواقف إيجابية

اعتبر سفير المملكة بجورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، العمل الذي وقع في القاعدة الأمريكية بفلوريدا يوم أمس الجمعة، عملاً مشيناً وإجرامياً، مؤكداً أنه تصرف فردي لا يمثل الشعب السعودي النبيل .

وقال "المطيري" لـ"الخليج 365": "هناك العديد من المواقف الإيجابية التي قدمها أبناؤنا في الولايات المتحدة الأمريكية التي أشادت بها وسائل الإعلام الأمريكية".

وكان عمّ المتهم قد استنكر في تصريح مع "الخليج 365" ما ام به ابن أخيه، بعد إقدامه على قتل ٣ أفراد قبل أن يُقتل .سفير المملكة بجورجيا عبدالله المطيري القاعدة الأمريكية بفلوريدا