، مظاهرات العراق.. قصف منزل مقتدى الصدر بطائرة مسيرة ،

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استهدفت طائرة مسيرة بقذيفة هاون اليوم (السبت) منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، الذي نزل عناصر تياره إلى الشارع لحماية المتظاهرين المناهضين للسلطة بعد ليلة دامية في بغداد، وذلك في تطور لافت لمسار الاحتجاجات التي أسقطت حكومة عادل عبدالمهدي.
وأوضح مصدر في التيار الصدري أن القذيفة سقطت عند الجدار الخارجي لمنزل الصدر، الذي يتواجد حاليًا في إيران، وفقاً لـ"فرانس".
ووسط حالة الهلع، دعا المتظاهرون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الناس إلى الالتحاق بهم والتجمع في ساحة التحرير المركزية بوسط العاصمة. وبالفعل، وصل المئات إلى الساحة قبل بزوغ فجر اليوم.
ويشتبه بأن يكون الوافدون الجدد إلى الساحة هم من أصحاب "القبعات الزرقاء" العزل، التابعين لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري لتيار مقتدى الصدر.
ولا يخفي الصدر تأييده للمظاهرات التي تطالب بكف يد النفود الإيراني في البلاد.العراق طائرة مسيرة بقذيفة هاون منزل مقتدى الصدر بالنجف المتظاهرون
مظاهرات العراق.. قصف منزل مقتدى الصدر بطائرة مسيرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-07
استهدفت طائرة مسيرة بقذيفة هاون اليوم (السبت) منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، الذي نزل عناصر تياره إلى الشارع لحماية المتظاهرين المناهضين للسلطة بعد ليلة دامية في بغداد، وذلك في تطور لافت لمسار الاحتجاجات التي أسقطت حكومة عادل عبدالمهدي.
وأوضح مصدر في التيار الصدري أن القذيفة سقطت عند الجدار الخارجي لمنزل الصدر، الذي يتواجد حاليًا في إيران، وفقاً لـ"فرانس".
ووسط حالة الهلع، دعا المتظاهرون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الناس إلى الالتحاق بهم والتجمع في ساحة التحرير المركزية بوسط العاصمة. وبالفعل، وصل المئات إلى الساحة قبل بزوغ فجر اليوم.
ويشتبه بأن يكون الوافدون الجدد إلى الساحة هم من أصحاب "القبعات الزرقاء" العزل، التابعين لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري لتيار مقتدى الصدر.
ولا يخفي الصدر تأييده للمظاهرات التي تطالب بكف يد النفود الإيراني في البلاد.
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
05:04 PM
بعد نزول أنصاره لحماية المحتجين في بغداد
استهدفت طائرة مسيرة بقذيفة هاون اليوم (السبت) منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، الذي نزل عناصر تياره إلى الشارع لحماية المتظاهرين المناهضين للسلطة بعد ليلة دامية في بغداد، وذلك في تطور لافت لمسار الاحتجاجات التي أسقطت حكومة عادل عبدالمهدي.
وأوضح مصدر في التيار الصدري أن القذيفة سقطت عند الجدار الخارجي لمنزل الصدر، الذي يتواجد حاليًا في إيران، وفقاً لـ"فرانس".
ووسط حالة الهلع، دعا المتظاهرون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الناس إلى الالتحاق بهم والتجمع في ساحة التحرير المركزية بوسط العاصمة. وبالفعل، وصل المئات إلى الساحة قبل بزوغ فجر اليوم.
ويشتبه بأن يكون الوافدون الجدد إلى الساحة هم من أصحاب "القبعات الزرقاء" العزل، التابعين لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري لتيار مقتدى الصدر.
ولا يخفي الصدر تأييده للمظاهرات التي تطالب بكف يد النفود الإيراني في البلاد.
، مظاهرات العراق.. قصف منزل مقتدى الصدر بطائرة مسيرة ،
المصدر : الخليج 365
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