طريقة حجز صحاري الرياض متعة التحدي وسط صحراء العاصمة

يبحث عشاق التحدي عن طريقة حجز صحاري الرياض الفعالية الجديدة ضمن فعاليات موسم الرياض 2019 تقام تلك الفاعلية في الفترة من 4 ديسمبر وحتى 18 يناير من العام القادم وتشمل الفعالية مجموعة أخرى من الفعاليات المثيرة والمميزة لعل أبرزها مخيمات الطرب وأنشطة رمي السهام والانزلاق من الجبال والتزلج على الرمال ومكتشفو الكنوز والألوان والمتاهة وميدان الرماية وألعاب السيرك وغيرها الكثير فقط في صحاري سيتي.

طريقة حجز صحاري الرياض

يمكن ببساطة حجز صحاري سيتي من الفعالية المخصصة لعشاق التحدي والمغامرة تُقام الفعالية في محمية الملك خالد الملكية بمنطقة صحاري الرياض بطريق الجنادرية، وسعر تذكرة صحاري الرياض 105 ريال يُباع على موقع platinumlist.net، وشاملة ألعاب السيرك ومسرحية علاء الدين وألعاب الواحة فقط أما بقية الفعاليات فتباع التذاكر في مكان كل فعالية.

تهدف هذه الفعالية المميزة لتحويل الصحراء إلى قبلة سياحية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة بعد أن جذب موسم الرياض الكثير من السياح من كل العالم وحقق نجاح كبير لذلك الهدف منها تحويل الرياض لعاصمة سياحية من الطراز الأول لتشجيع السياحة بالمملكة وفتح مصدر دخل جديد لها معتمدًا على السياحة لأماكنها الطبيعية كالمحميات الطبيعية وأماكنها التراثية والحضارية مثل وادي نمار والأماكن الترفيهية كملاهي ونترلاند وبوليفارد الرياض وأماكن المطاعم العالمية والماركات، وكذلك المعارض الجديدة كالمجوهرات والتصميم ومعارض السيارات ومعارض الألعاب الإلكترونية والتحديات الجميلة وغيرها الكثير.