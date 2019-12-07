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ارشادات الدفاع المدني للمواطنين عند حدوث الأمطار والسيول

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الرياض - علي القحطاني - قدمت المديرية العامة للدفاع المدني ، عدد من الارشادات للمواطنين ، لاتباعها عند هطول الأمطار والسيول .

وقال الدفاع المدني ، احذر عند هطول الأمطار ، لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها ، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للأنهيار ، مع أتباع الطرق والمسارات المحددة قدر المستطاع .

أضاف، تؤدي الأمطار الغزيرة وجريان المياه إلى ميل في مكان ما أو انجراف الطريق فكن حذراً ، ولا تجازف بتجاوز مجرى السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك ، وقد تغطي المياه جسراً منجرفاً أو طريقاً مكسراً فيلزم الحذر والانتباه .

وأكد على عدم ترك الاطفال يلعبون حول مناطق تجمع المياه والسيول فهم لا يدركون مدى خطورتها ومراقبتهم واجبه .

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