شكرا لمتابعة خبر عن ارشادات الدفاع المدني للمواطنين عند حدوث الأمطار والسيول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قدمت المديرية العامة للدفاع المدني ، عدد من الارشادات للمواطنين ، لاتباعها عند هطول الأمطار والسيول .
وقال الدفاع المدني ، احذر عند هطول الأمطار ، لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها ، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للأنهيار ، مع أتباع الطرق والمسارات المحددة قدر المستطاع .
أضاف، تؤدي الأمطار الغزيرة وجريان المياه إلى ميل في مكان ما أو انجراف الطريق فكن حذراً ، ولا تجازف بتجاوز مجرى السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك ، وقد تغطي المياه جسراً منجرفاً أو طريقاً مكسراً فيلزم الحذر والانتباه .
وأكد على عدم ترك الاطفال يلعبون حول مناطق تجمع المياه والسيول فهم لا يدركون مدى خطورتها ومراقبتهم واجبه .
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