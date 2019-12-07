شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إقبال ضخم من الصقارين الخليجين في اليوم الأخير للدوليين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقبل عدد ضخم من الصقارين الخليجيين، على اليوم الأخير من تسجيل الصقارين الدوليين بمسابقة الدعو «الملواح» في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وذلك بعد تمديده لليوم السابع.

وتنطلق أشواط الدوليين في مسابقة الملواح في اليوم العاشر من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، والمقرر يوم 10 ديسمبر الجاري.

وظهرت روح المنافسة العالية بين المشاركين الخليجيين على جوائز المهرجان والحصول على اللقب، إذ تمَّ تسجيلهم بحسب التصنيف والفئة الخاصة بالمسابقة ويتنافسون بمسابقتي «الملواح» الدعو 400 متر، ومسابقة «المزاين» التي تنطلق يوم الخميس المقبل.

وعبر بعض الصقارين الوافدين من البحرين والإمارات، عن إعجابهم من آلية التسجيل وسهولتها، موجهين الشكر إلى القائمين على المهرجان على ما يقدمونه من مساعدة، فضلًا عن اللجان الطبية المتخصصة بفحص الطيور.

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كما أشاروا إلى أن مشاركتهم بالمهرجان تعد فرصة كبيرة لكل الصقار المشاركة بهذا المحفل الكبير في عالم هواية تربية الصقور والصيد، لافتين إلى أن هذه المسابقة الأضخم على مستوى الخليج والعالم.