شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إنذارًا مبكرًا يفيد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية وسيول وشبه انعدام الرؤية على منطقة الرياض؛ فيما كشفت أنباء عن سقوط أمطار رعدية عليها.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل الدوادمي، المجمعة، حريملاء، رماح؛ بينما تبدأ من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة 11 مساءً.
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