شكرا لمتابعة خبر عن حسم الجدل بشأن نقل خدمة الوافد دون الرجوع لموافقة صاحب العمل الحالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ردت خدمة العملاء التابعة لوزارة العمل على استفسار أحد متابعيها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بشأن نقل الإقامة لكفيل جديد. وقال المغرد، في سؤاله:”هل يمكن أنقل إقامتي علي كفيل جديد بعد انتهاء الإقامة بدون علم الكفيل القديم”. وأوضحت وزارة العمل:” في حال انتهاء الإقامة و رخصة العمل للعامل الوافد يمكن نقل خدمة العامل الوافد دون الرجوع لموافقة صاحب العمل الحالي”.

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