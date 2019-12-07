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عدن - ياسمين التهامي - شراب الشعير يصنع شراب الشعير عن طريق طهي نبتة الشعير مع الماء، وإضافة المحليات أو عصائر الفاكهة ليصبح عصيراً أشبه بالليموناضة، وهو شراب يستخدم في بعض البلدان لغايات صحية، ويعدّ شراب الشعير غير المصغى عالياً بالسعرات الحرارية ولكن قليلاً بالدهون، حيث يقدم الكوب الواحد منه نسبة 700 سعرة حرارية وبسبب هذه النسبة العالية لا ينصح بتناول أكثر من حصتين يومياً، بينما يحتوي شراب الشعير المصفى على سعرات حرارية أقل ولكن نسبة ألياف أقل كذلك وبالتالي تقل الفوائد الصحية التي يقدمها.

أضرار شراب الشعير

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أضرار مدمرة لصحتك إذا تناولت شراب الشعير في هذه الحالات



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يعدّ شراب الشعير آمناً ومليئاً بالفوائد في معظم الحالات، ولكنّه قد يسبب بعض الأضرار في حالات أخرى، ومنها:

الحساسية من الغلوتين قد يزيد الغلوتين الموجود في الشعير من أعراض الحساسية عند المصابين.

الحساسية من الحبوب قد يسبب استهلاك الشعير أعراض جانبية للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه أنواع أخرى من الحبوب مثل القمح والشوفان والأرز والذرة.

السكري يقلل الشعير من نسب السكر في الدم، ولذا لا بد من استشارة الطبيب لتعديل كميات تناول أدوية السكري عند تناول شراب الشعير.

الجراحة قد يقلل الشعير من نسب السكر في الدم ومن الممكن أن يتعارض هذا الأمر مع الحفاظ على النسب الطبيعية من السكر عند الخضوع لعمليات جراحية، ولذا ينصح بالإمتناع عن استهلاك منتجات الشعير قبل مدة أسبوعين من الخضوع لعملية جراحية.