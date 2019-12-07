شاهد: الفريق الفائز بأول بطولة دوري نسائي لكرة القدم بالسعودية

أعلنت وسائل إعلام محلية اليوم السبت، أن فريق "جدة إيغلز" حصد لقب بطولة الدوري النسائي الأول لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، عقب تغلبه على فريق مراس بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت النسخة الأولى من البطولة تحت رعاية الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمشاركة ست فرق طاقم تحكيمي نسائي بقيادة الحكمة شام الغامدي.

Advertisements

وحصل الفريق الفائز باللقب على الكأس، كما تم توزيع جوائز الأفضل على اللاعبات.

وفازت حصة السديري من فريق "جدة إيغلز" بكأس أفضل حارس وفازت بيان صدقة من نفس الفريق بجائزة أفضل لاعبة، بينما فازت رغد مخيزن من فريق "مراس" بلقب هداف البطولة.

وانطلقت أولى جولات الدوري النسائي الأول لكرة القدم النسائية برعاية الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية والذي دُشن بمشاركة 6 أندية نسائية على أن يتكون الفريق من 9 لاعبات.