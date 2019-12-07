السعودية توضح عدد الذين يمكنهم الحصول على الجنسية

أكدت صحيفة سعودية، اليوم السبت، أن باب التجنيس الذي أعلن عنه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز سيكون للمتميزين والمبدعين في مجالات معينة، ويتضمن حداً أعلى لـ عمليات التجنيس السنوية ولا يتجاوز بضع مئات.

وكشفت الصحيفة، وفقاً للمعلومات المتوافرة لديهم "أن أوامر التجنيس التي سوف تصدر على ضوء الترشيحات لن تتجاوز في حدها الأعلى 300 أمر تجنيس سنوياً لأصحاب التميز والإبداع في مجالات طبية وعلمية وثقافية ورياضية.

ويأتي هذا الأمر الملكي في خطوة تتماشى مع رؤية 2030، وتهدف إلى رفع وتيرة التنمية بما يعود بالنفع على البلاد في مجالات معينة، وكان أمر الملك سلمان الصادر بهذا الخصوص قد نص على الرفع بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية السعودية، ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية، وأبناء السعوديات، ومواليد السعودية ممن تتوفر فيهم الشروط المشار إليها، وفقاً لصحيفة سبق.

ووفق الأمر الملكي الصادر تأتي هذه الخطوة تماشيا مع المصلحة العامة في استقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، وتماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية، واستقطاب المتميزين والمبدعين من أنحاء العالم للعيش على أراضي السعودية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على البلاد في المجالات المختلفة.