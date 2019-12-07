السعودية اليوم / تعليم القريات ينهي توزيع الأجهزة المحمولة على 44 مدرسة منفذة لمبادرة بوابة المستقبل



القريات 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس

أنهت إدارة التعليم بمحافظة القريات ممثلة في إدارة تقنية المعلومات توزيع الأجهزة المحمولة على 44 من مدارس البنين والبنات المنفذة لمبادرة بوابة المستقبل، ضمن سعيها لتوفير بيئة جاذبة وجديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة وزيادة حصيلة الطلاب والطالبات العلمية ودعم قدرات المعلمين في التعامل مع البوابة.

وقد دشن مدير تعليم محافظة القريات الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي, بحضور مساعديه الأربعاء الماضي، برنامج التجهيزات التقنية والربط الشبكي لبوابة المستقبل في ثانوية غرناطة.

وأوضح مدير تقنية المعلومات مسؤول التحول نحو التعليم الرقمي بتعليم القريات عايض بن حامد العنزي أن وزارة التعليم اعتمدت (44) مدرسة (17) مدرسة بنين و(27) مدرسة بنات, ضمن مبادرة بوابة المستقبل "التحول نحو التعليم الرقمي" بمدارس المحافظة، حيث جرى تسليم جهاز محمول لكل معلم، بالإضافة إلى العديد من المميزات لمدارس بوابة المستقبل وذلك لتنفيذ المبادرة، التي تُعد واحدة من أهم مبادرات التحول الوطني التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد الدكتور الثبيتي على زملائه مضاعفة الجهود في رعاية الطلاب، ورفع مستوى تحصيلهم وتعزيز جوانب الإبداع لديهم، مقدماً شكره لمنسوبي قسم تقنية المعلومات ولقادة المدارس ولفريق العمل معه من معلمين وإداريين مثمناً جهودهم واهتمامهم.

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16:37ت م

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