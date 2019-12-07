السعودية اليوم / الجيش المالي يقتل 5 إرهابيين قرب مدينة موبتي



باماكو 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس

أعلن الجيش المالي عن مقتل خمسة إرهابيين، وتدمير قاعدة عسكرية إرهابية، قرب مدينة "موبتي" وسط البلاد.

وأفادت القوات المسلحة المالية في بيان اليوم، أن وحدة من الجيش المالي تعرضت لهجوم من إحدى الجماعات المسلحة عند مدخل منطقة بارو ـ قرب مدينة موبتي، وبعد مطاردتهم تم تدمير قاعدة إرهابية وقتل خمسة إرهابيين.

الجدير بالذكر أن الجيش المالي كان قد دمر يوم الخميس الماضي قاعدة للإرهابيين، قرب موبتي أيضًا واعتقل ثلاثة عناصر إرهابية وأحرق عشرين دراجة نارية .

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16:00ت م

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