فيديو.. ساما: لا تكن عرضة للاستغلال بعمليات غسل الأموال

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الجميع من خطورة غسل الأموال والتي تعرض المتورطين فيها للمساءلة القانونية.

وقالت ساما، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لا تكن عرضة للاستغلال في عمليات غسل الأموال”، كما نشرت ساما مقطع فيديو توعوي للتحذير من خطورة عمليات غسل الأموال، أظهرت من خلالها دور المملكة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

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يذكر أن الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) وافق قبل أسابيع، على منح المملكة مقعد عضو لديها، وتعتبر المملكة أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية وذلك في الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 19-21/6/2019م.

ويأتي انضمام المملكة في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة العمل المالي (فاتف) بمرور 30 عاماً على تأسيسها وانعقاد أولى اجتماعاتها في مدينة باريس الفرنسية في العام 1989م. وقد جاءت الموافقة بعد أن قدمت المملكة تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر من العام 2004م. وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقد جاءت الدعوة تثميناً لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بكافة الاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة في هذا المجال.

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