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أمانة #مكة توضح حقيقة إصدار صكوك لقبور الموتى
أكدت أن الموضوع قديم وتم الرد عليه قبل عامين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نفت أمانة مكة، اليوم السبت، حقيقة ما تم تداوله بشأن إصدار صكوك لقبور الموتى، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلاً.
وأشارت الأمانة، في بيان لها، إلى أن الموضوع قديم، وتم الرد عليه قبل عامين، مناشدة باستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي، وعدم الاعتماد على مصادر غير معروفة.
يذكر أن الأمانة نفت في فبراير الماضي، وجود صكوك تملك لبعض القبور بأسماء الموتى، بعد انتشار مقطع صوتي لشخص يدعي أنه دخل مقبرة الشرائع ووجد قبوراً بصكوك للموتى.
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