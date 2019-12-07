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2019-12-07 نصيحة مهمة من البنوك السعودية للمواطن والمقيم تجاهل أي رسائل تطلب تحديث البيانات متابعات الخليج 365 - الرياض نصحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية المواطنين والمقيمين بتجاهل أي رسائل تطلب تحديث البيانات البنكية. Advertisements وقالت اللجنة، عبر حساب البنوك السعودية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: تجاهل أي رسالة تطلب منك تحديث بياناتك البنكية . يذكر أن الكثير من المواطنين والمقيمين وقعوا ضحية تلك الرسائل ، حيث يطلب الهاكرز تحديث البيانات ويتم من خلال هذه البيانات سرقة الأموال من الحساب البنكي. شارك الخبر







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