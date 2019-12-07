صور.. السيل يداهم قرية الطرشية الجديدة بصامطة

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

داهمت سيول جارفة قرية الطرشية الجديدة التابعة لمحافظة صامطة؛ ما تسبب في إحداث تلفيات في المدخل الرئيسي للقرية.

وقال عدد من الأهالي لـ”متابعات الخليج 365“: “استيقظنا صباح يوم الأربعاء الماضي على سيل يجتاح مدخل القرية الشمالي مما أدى إلى غرق الشارع وإيقاف بعض المركبات وإغلاق المدخل الشمالي علماً بأن الأمطار الغزيرة هطلت على المناطق الجبلية الشرقية للمنطقة وبفضل الله لم يحدث أي ضرر أو إصابات من هذا السيل”.

وعن أسباب دخول السيل إلى القرية بيَّن الأهالي أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو وجود عقوم ترابية في الوادي الشمالي للقرية مما أدى إلى تغير مساره ووصوله إلى المدخل الشمالي وإيقاف بعض المركبات، متسائلين إلى متى سوف نكون عرضة لخطر هذا السيل وذلك بسبب وجود هذه العقوم الترابية التي يتم عملها من قبل بعض المزارعين من أجل ري مزارعهم وعدم خوفهم على القرى المجاورة لهذا الوادي.

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وفي حديث خاص لـ” متابعات الخليج 365” أوضح الأستاذ إبراهيم مدخلي، رئيس لجنة الأودية بصامطة، أنه بالنسبة لرجوع المياه إلى قرية الطرشية الجديدة فهو بسبب وجود إحدى العقوم الترابية في الوادي مما أدى إلى تغير مساره وتمت مباشرة الحالة في الوقت المناسب وتمت إزالة هذه العقوم، من قبل اللجنة وإزالة الضرر.

وناشد أهالي قرية الطرشية الجديدة عبر الـ”متابعات الخليج 365” من الجهات المعنية إيجاد حل نهائي لهذه العقوم الترابية والتي يتم إنشاؤها في بطن الوادي ومحاسبة أصحابها وأيضاً عمل مصدات شمال القرية وذلك لعدم تكرار الكارثة مرة أخرى مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة في توفير الحماية للمواطنين والمقيمين في القرية.

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