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جموع غفيرة تشيع جثمان الشهيد الغزواني بـ #جازان
استشهد أثناء قيامه بواجبه دفاعاً عن الدين والوطن
متابعات الخليج 365 _ علي شيبان _ جازان
أدى محافظ العيدابي عبد الله بن محمد الظافري وعدد من المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية وجموع المصلين بعد صلاة الظهر اليوم صلاة الميت بالمجمع التعليمي بمركز ريع مصيده على شهيد الواجب وكيل رقيب احمد بن يحي سليمان الغزواني، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.
وعقب الصلاة نقل الظافري تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد, كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهته أعرب والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف ، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
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