التجارة تتيح رمزك التجاري – QR Code للمنشآت والمتاجر الإلكترونية

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - واس

أتاحت وزارة التجارة والاستثمار خدمة (رمزك التجاري – QR Code) إلكترونيًا، التي تزيد موثوقية المنشآت التجارية عبر تقديم المعلومات الخاصة بالسجل التجاري، والجهات الحكومية المرتبطة، الذي سيلغي مستقبلاً الحاجة لمراجعة ملاك المنشآت لعدة جهات حكومية للحصول على شهادات مختلفة لتقديمها لأي جهة.

وأوضحت الوزارة أنه يسهل استخدام (QR Code) للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية وإبرازه أمام المستهلكين الذين يمكنهم بشكل سهل ومباشر معرفة بيانات المنشأة التجارية أو المتجر الإلكتروني من خلال قراءة (QR Code) والتحقق من بياناته لدى الجهات الحكومية آليًا، مما يساهم في زيادة الموثوقية والتعامل مع المنشأة.

وأضافت الوزارة أن خدمة (رمزك التجاري – QR Code) يمكن استخدامها في مقر المنشأة التجارية بديلاً عن السجل الورقي، وسيقلل مستقبلا من كمية التشوه البصري الذي يسببه تعدد الشهادات والتراخيص والاشتراكات التي يتطلب وضعها في مكان بارز في مدخل المنشأة، كما يتيح (رمزك التجاري – QR Code) التحقق المباشر من معلومات السجل التجاري، ورخصة البلدية، وشهادة الزكاة، وشهادة السعودة، إضافة إلى برنامج نطاقات، واشتراك الغرفة التجارية.

وأوضحت الوزارة أنها أرسلت لاصحاب المنشآت التجارية رسائل نصية تحتوي على الرمز الخاص بمنشأتهم لتسهيل استخدامه حسب الحاجة، مبينة أنه يمكن للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الحصول الرمز الخاص بمنشآتهم التجارية مباشرة من خلال الرابط (هنا).