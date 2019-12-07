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صور.. محمد عبده يشدو بـ 14 أغنية في سمرات موسم الرياض
في محمية الملك خالد
متابعات الخليج 365 - تصوير: عبدالإله الخيبري
أحيا الفنان محمد عبده وطلال سلامة أمس الجمعة، أولى جلسات “سمرات الثمامة” في محمية الملك خالد بتنظيم متميز من هرم شركات الإنتاج روتانا .
وجلس محمد عبده على المسرح ممسكاً بآلة العود وتسلطن وبدأ ليلته التاريخية بأغنية “يقول من عدى، يا شايل السامر ، إلى مني نسيت، ليتك معي ساهر.
وأبدع الفنان محمد عبده في 14 أغنية هي:
1-يقول من عدى
2-ياشايل السامر
3-إلى مني نسيت
4-ليتك معي ساهر
5-أنا المولع بها
6-ستل جناحه
7-عطني في هواك
8-ياشايل الظبي
9-أنا حبيبي
10-ياسعود
11-انادي ياهلي
12-في سحابه
13-قالوا نسيته
14-البراقع
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