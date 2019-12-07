صور.. محمد عبده يشدو بـ 14 أغنية في سمرات موسم الرياض

2019-12-07

متابعات الخليج 365 - تصوير: عبدالإله الخيبري

أحيا الفنان محمد عبده وطلال سلامة أمس الجمعة، أولى جلسات “سمرات الثمامة” في محمية الملك خالد بتنظيم متميز من هرم شركات الإنتاج روتانا .

وجلس محمد عبده على المسرح ممسكاً بآلة العود وتسلطن وبدأ ليلته التاريخية بأغنية “يقول من عدى، يا شايل السامر ، إلى مني نسيت، ليتك معي ساهر.

وأبدع الفنان محمد عبده في 14 أغنية هي:

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1-يقول من عدى

‏2-ياشايل السامر

‏3-إلى مني نسيت

‏4-ليتك معي ساهر

‏5-أنا المولع بها

‏6-ستل جناحه

‏7-عطني في هواك

‏8-ياشايل الظبي

‏9-أنا حبيبي

‏10-ياسعود

‏11-انادي ياهلي

‏12-في سحابه

‏13-قالوا نسيته

‏14-البراقع