شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «الشورى» حسين المالكي لـ«الخليج 365»: مُعتدي فلوريدا لا يمثل السعوديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

شدد عضو مجلس الشورى الدكتور حسين المالكي في حديثه إلى "الخليج 365"، على أن الاعتداء الآثم الذي وقع في ولاية فلوريدا حدث فردي بحت لا يمثل أبناء المملكة لا من بعيد ولا من قريب.

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وأشار المالكي إلى أن هناك آلاف السعوديين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الأخرى يمثلون دينهم وبلدهم خير تمثيل، ويضربون أروع الأمثلة في التسامح والتعايش والنخوة والكرم وحسن المعاملة، ولا ينكر هذا إلا جاحد.

وتابع «مثل هذه الحوادث الفردية لن تزيد القيادتين السعودية والأمريكية إلا إصراراً على مواصلة العمل المشترك لما يخدم مصالحهم الإستراتيجية ولن تزيد الشعبين السعودي والأمريكي إلا محبة وتقاربا وانسجاما».

ونوه عضو الشورى بتعاطف الشعب السعودي ووسائل الإعلام مع الحادثة وإنكارها ووصفها بالجريمة الفردية، مقدمين في نفس الوقت العزاء للشعب الأمريكي عامة ولأسر الضحايا خاصة، مؤكدين الوقوف إلى جانبهم، وهذا ليس بغريب أبداً على أبناء المملكة الأوفياء.