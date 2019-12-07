شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 7 أشخاص بحادثة تصادم في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي مساء أمس (الجمعة) ست حالات إصابة لعائلة، جراء حادثة تصادم وقعت في حي المصيف شمال الرياض.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوجود حادثة سير نتجت عنها ست إصابات وحالة وفاة، وتم توجيه فرق التدخل السريع والإسعافية والعنايات إضافة إلى القيادات الميدانية للموقع، حيث وصلت أول فرقة خلال سبع دقائق من ورود البلاغ.

وأضاف: تم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادثة وتم نقل جميع المصابين بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفيات.