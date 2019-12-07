، "ناسا": "الهرم الطائر" يمرّ خلال ساعات ،

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أفادت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بأن كويكبًا هرميَّ الشكل يصل طوله إلى نحو 430 قدمًا، سيعبر في مسار يتوازى مع كوكب الأرض، يوم الأحد.
ووفق مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا؛ سيمر كويكب "في إتش 5" على مسافة تصل إلى 18 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.
وبحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز"، يبلغ متوسط المسافة بين الأرض والقمر 238.855 ميلًا؛ لذلك سيكون الكويكب على بعد حوالي 4.27 مليون ميل من كوكبنا، وسيقطع مسافة 6.1 ميل في الثانية.
وتبلغ أبعاد الكويكب: 57 مترًا، و130 مترًا، ولن يشكل أي خطر على الأرض؛ نظرًا للمسافة البعيدة التي ستفصل بينهما.ناسا الهرم الطائر
"ناسا": "الهرم الطائر" يمرّ خلال ساعاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-07
أفادت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بأن كويكبًا هرميَّ الشكل يصل طوله إلى نحو 430 قدمًا، سيعبر في مسار يتوازى مع كوكب الأرض، يوم الأحد.
ووفق مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا؛ سيمر كويكب "في إتش 5" على مسافة تصل إلى 18 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.
وبحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز"، يبلغ متوسط المسافة بين الأرض والقمر 238.855 ميلًا؛ لذلك سيكون الكويكب على بعد حوالي 4.27 مليون ميل من كوكبنا، وسيقطع مسافة 6.1 ميل في الثانية.
وتبلغ أبعاد الكويكب: 57 مترًا، و130 مترًا، ولن يشكل أي خطر على الأرض؛ نظرًا للمسافة البعيدة التي ستفصل بينهما.
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
03:36 PM
لن يهدّد الأرض نظرًا لبعد المسافة بينهما
أفادت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بأن كويكبًا هرميَّ الشكل يصل طوله إلى نحو 430 قدمًا، سيعبر في مسار يتوازى مع كوكب الأرض، يوم الأحد.
ووفق مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا؛ سيمر كويكب "في إتش 5" على مسافة تصل إلى 18 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.
وبحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز"، يبلغ متوسط المسافة بين الأرض والقمر 238.855 ميلًا؛ لذلك سيكون الكويكب على بعد حوالي 4.27 مليون ميل من كوكبنا، وسيقطع مسافة 6.1 ميل في الثانية.
وتبلغ أبعاد الكويكب: 57 مترًا، و130 مترًا، ولن يشكل أي خطر على الأرض؛ نظرًا للمسافة البعيدة التي ستفصل بينهما.
، "ناسا": "الهرم الطائر" يمرّ خلال ساعات ،
المصدر : الخليج 365
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