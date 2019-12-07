- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
توج فريق جدة إيغلز ببطولة دوري جدة النسائي لكرة القدم 2019 /2020، بعد تغلبه على فريق مراس بنتيجة ٢-١ ضمن الجولة الختامية، والتي تعتبر أول بطولة دوري نسائي رسمي في كرة القدم تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على مستوى المملكة بمشاركة ست فرق وطاقم تحكيمي نسائي بقيادة المحكّمة شام الغامدي.
وتم تكريم عدد من اللاعبات المتميزات، حيث فازت حصة السديري من فريق جدة إيغلز بكأس أفضل حارس، وفازت بيان صدقة من فريق جدة إيغلز بجائزة أفضل لاعبة، وبكأس أفضل هدافة فازت رغد مخيزن من فريق مراس، كما فاز بكأس أفضل روح رياضية فريق ذا ستورم.
جدة إيغلز دوري كرة القدم النسائي مراس
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 03:22 PM
شارك بها 6 فرق.. وتغلب في النهائي على مراس بهدفين لواحدفريق جدة إيغلز يفوز بأول بطولة لدوري كرة القدم النسائي بالمملكة
توج فريق جدة إيغلز ببطولة دوري جدة النسائي لكرة القدم 2019 /2020، بعد تغلبه على فريق مراس بنتيجة ٢-١ ضمن الجولة الختامية، والتي تعتبر أول بطولة دوري نسائي رسمي في كرة القدم تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على مستوى المملكة بمشاركة ست فرق وطاقم تحكيمي نسائي بقيادة المحكّمة شام الغامدي.
وتم تكريم عدد من اللاعبات المتميزات، حيث فازت حصة السديري من فريق جدة إيغلز بكأس أفضل حارس، وفازت بيان صدقة من فريق جدة إيغلز بجائزة أفضل لاعبة، وبكأس أفضل هدافة فازت رغد مخيزن من فريق مراس، كما فاز بكأس أفضل روح رياضية فريق ذا ستورم.
، فريق جدة إيغلز يفوز بأول بطولة لدوري كرة القدم النسائي بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر فريق جدة إيغلز يفوز بأول بطولة لدوري كرة القدم النسائي بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.