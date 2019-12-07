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أدان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حادث إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.
وقال "السديس": هذا العمل لا تقره شريعة ولا عقل؛ فهو يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، وإن الإسلام بريء من هذه التصرفات التي لا تتماشى مع تعاليمه وقيمه الإنسانية السامية التي جاءت رحمة للعالمين.
وأضاف: المملكة العربية السعودية رائدة في جهود التصدي لكل مظاهر الإرهاب، وتعبر عن رفضها له بكل صوره ودوافعه.
وأردف: حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان هي نبراس للعقيدة السمحة والوسطية والاعتدال، نابذة للتطرف والغلو والانحلال بجميع أشكاله.
إطلاق النار في فلوريدا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 03:33 PM
شدد على أن السعودية رائدة في جهود التصدي لكل مظاهر الإرهابمُديناً "حادثة فلوريدا".. "السديس": حكومتنا نبراس للوسطية نابذة للتطرف
أدان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حادث إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.
وقال "السديس": هذا العمل لا تقره شريعة ولا عقل؛ فهو يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، وإن الإسلام بريء من هذه التصرفات التي لا تتماشى مع تعاليمه وقيمه الإنسانية السامية التي جاءت رحمة للعالمين.
وأضاف: المملكة العربية السعودية رائدة في جهود التصدي لكل مظاهر الإرهاب، وتعبر عن رفضها له بكل صوره ودوافعه.
وأردف: حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان هي نبراس للعقيدة السمحة والوسطية والاعتدال، نابذة للتطرف والغلو والانحلال بجميع أشكاله.
، مُديناً "حادثة فلوريدا".. "السديس": حكومتنا نبراس للوسطية نابذة للتطرف ،
المصدر : الخليج 365
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