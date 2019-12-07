، لأول مرة.. "محمد" بين الأسماء الأكثر شعبية في أمريكا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
للمرة الأولى، وصل اسم "محمد" إلى قائمة أكثر 10 أسماء شعبية بين الأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكر موقع "بيبي سنتر" المختص بالأطفال وتربيتهم.
وتقدم اسم "محمد" 4 مراكز على قائمة الموقع منذ العام الماضي، ليصل إلى المركز العاشر.
وقد أحرز تقدماً كبيراً على مدار السنوات الماضية، إذ وصل إلى قائمة أكثر 100 اسم انتشاراً عام 2013.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضح "بيبي سنتر"، أنه جمع بيانات من 600 ألف شخص بشأن أسماء أطفالهم خلال عام 2019، كما احتسب طرق الكتابة المختلفة للاسم الواحد، تحت نفس الاسم.
أما المركز الأول في أسماء الأولاد فكان من نصيب "ليام"، فيما احتل اسم "صوفيا" المركز الأول لدى البنات.
وتصنف إدارة الضمان الاجتماعي أسماء الأطفال الأكثر شعبية باستخدام سجلات جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، لكنها تتعامل مع كل طريقة كتابة مختلفة كاسم منفصل حتى وإن كانت للاسم نفسه.
محمد أكثر 10 أسماء شعبية بين الأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة
لأول مرة.. "محمد" بين الأسماء الأكثر شعبية في أمريكاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-07
للمرة الأولى، وصل اسم "محمد" إلى قائمة أكثر 10 أسماء شعبية بين الأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكر موقع "بيبي سنتر" المختص بالأطفال وتربيتهم.
وتقدم اسم "محمد" 4 مراكز على قائمة الموقع منذ العام الماضي، ليصل إلى المركز العاشر.
وقد أحرز تقدماً كبيراً على مدار السنوات الماضية، إذ وصل إلى قائمة أكثر 100 اسم انتشاراً عام 2013.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضح "بيبي سنتر"، أنه جمع بيانات من 600 ألف شخص بشأن أسماء أطفالهم خلال عام 2019، كما احتسب طرق الكتابة المختلفة للاسم الواحد، تحت نفس الاسم.
أما المركز الأول في أسماء الأولاد فكان من نصيب "ليام"، فيما احتل اسم "صوفيا" المركز الأول لدى البنات.
وتصنف إدارة الضمان الاجتماعي أسماء الأطفال الأكثر شعبية باستخدام سجلات جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، لكنها تتعامل مع كل طريقة كتابة مختلفة كاسم منفصل حتى وإن كانت للاسم نفسه.
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
02:47 PM
وفق بيانات 600 ألف شخص بشأن أسماء أطفالهم
للمرة الأولى، وصل اسم "محمد" إلى قائمة أكثر 10 أسماء شعبية بين الأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكر موقع "بيبي سنتر" المختص بالأطفال وتربيتهم.
وتقدم اسم "محمد" 4 مراكز على قائمة الموقع منذ العام الماضي، ليصل إلى المركز العاشر.
وقد أحرز تقدماً كبيراً على مدار السنوات الماضية، إذ وصل إلى قائمة أكثر 100 اسم انتشاراً عام 2013.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضح "بيبي سنتر"، أنه جمع بيانات من 600 ألف شخص بشأن أسماء أطفالهم خلال عام 2019، كما احتسب طرق الكتابة المختلفة للاسم الواحد، تحت نفس الاسم.
أما المركز الأول في أسماء الأولاد فكان من نصيب "ليام"، فيما احتل اسم "صوفيا" المركز الأول لدى البنات.
وتصنف إدارة الضمان الاجتماعي أسماء الأطفال الأكثر شعبية باستخدام سجلات جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، لكنها تتعامل مع كل طريقة كتابة مختلفة كاسم منفصل حتى وإن كانت للاسم نفسه.
، لأول مرة.. "محمد" بين الأسماء الأكثر شعبية في أمريكا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. "محمد" بين الأسماء الأكثر شعبية في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.