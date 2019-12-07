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يعتبر الهندي "بي راثناكاران بيلاي" هو الرجل الأكثر حظًّا في البلاد، بعدما فاز بأكثر من 800 ألف دولار في اليانصيب، ثم عثر على كنز هائل لم يتوقعه، بعد اكتشاف مخبأ كبير للقطع النقدية يعود تاريخها إلى 100 عام.
واستخدم بيلاي جزءًا من المبلغ المالي الذي فاز به في اليانصيب خلال شهر يناير عام 2018، وقدره 842 ألف دولار، لشراء بعض الأراضي في مسقط رأسه كيليمانور بولاية كيرالا بالهند.
وبينما كان يحرث بيلاي أرضه بالقرب من معبد كريشنا القديم، تعثر محراثه بوعاء يحتوي على أكثر من 2500 قطعة نقدية. وعند فحصها، أدرك أن القطع تعود لمملكة ترافانكاور، التي حكمت ولاية كيرالا الجنوبية لمئات السنين.
وبحسب روسيا اليوم سُكّت العملات المعدنية، التي تزن أكثر من 20 كجم، بالفضة والنحاس والذهب، ويعتقد أن عمرها 100 عام تقريبًا.
وأبلغ بيلاي السلطات عن اكتشافه المذهل؛ حيث سيُرسل الكنز إلى مختبر لتنظيفه، خاصة بعد تحول معظم العملات المعدنية إلى اللون الأخضر بسبب الأكسدة. وسيجري تقييم قيمتها من قبل الخبراء.
وتفيد التقارير بأن الحكومة تخطط لتقديم مكافأة للهندي المحظوظ، لإبلاغه عن القطع النقدية الأثرية.الهندي المحظوظ
"الهندي المحظوظ".. فاز بـ"اليانصيب" وبعدها عثر على "كنز ثمين"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-07
يعتبر الهندي "بي راثناكاران بيلاي" هو الرجل الأكثر حظًّا في البلاد، بعدما فاز بأكثر من 800 ألف دولار في اليانصيب، ثم عثر على كنز هائل لم يتوقعه، بعد اكتشاف مخبأ كبير للقطع النقدية يعود تاريخها إلى 100 عام.
واستخدم بيلاي جزءًا من المبلغ المالي الذي فاز به في اليانصيب خلال شهر يناير عام 2018، وقدره 842 ألف دولار، لشراء بعض الأراضي في مسقط رأسه كيليمانور بولاية كيرالا بالهند.
وبينما كان يحرث بيلاي أرضه بالقرب من معبد كريشنا القديم، تعثر محراثه بوعاء يحتوي على أكثر من 2500 قطعة نقدية. وعند فحصها، أدرك أن القطع تعود لمملكة ترافانكاور، التي حكمت ولاية كيرالا الجنوبية لمئات السنين.
وبحسب روسيا اليوم سُكّت العملات المعدنية، التي تزن أكثر من 20 كجم، بالفضة والنحاس والذهب، ويعتقد أن عمرها 100 عام تقريبًا.
وأبلغ بيلاي السلطات عن اكتشافه المذهل؛ حيث سيُرسل الكنز إلى مختبر لتنظيفه، خاصة بعد تحول معظم العملات المعدنية إلى اللون الأخضر بسبب الأكسدة. وسيجري تقييم قيمتها من قبل الخبراء.
وتفيد التقارير بأن الحكومة تخطط لتقديم مكافأة للهندي المحظوظ، لإبلاغه عن القطع النقدية الأثرية.
07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
01:26 PM
تعثر محراثه بوعاء من 2500 قطعة نقدية يعود تاريخها إلى 100 عام
يعتبر الهندي "بي راثناكاران بيلاي" هو الرجل الأكثر حظًّا في البلاد، بعدما فاز بأكثر من 800 ألف دولار في اليانصيب، ثم عثر على كنز هائل لم يتوقعه، بعد اكتشاف مخبأ كبير للقطع النقدية يعود تاريخها إلى 100 عام.
واستخدم بيلاي جزءًا من المبلغ المالي الذي فاز به في اليانصيب خلال شهر يناير عام 2018، وقدره 842 ألف دولار، لشراء بعض الأراضي في مسقط رأسه كيليمانور بولاية كيرالا بالهند.
وبينما كان يحرث بيلاي أرضه بالقرب من معبد كريشنا القديم، تعثر محراثه بوعاء يحتوي على أكثر من 2500 قطعة نقدية. وعند فحصها، أدرك أن القطع تعود لمملكة ترافانكاور، التي حكمت ولاية كيرالا الجنوبية لمئات السنين.
وبحسب روسيا اليوم سُكّت العملات المعدنية، التي تزن أكثر من 20 كجم، بالفضة والنحاس والذهب، ويعتقد أن عمرها 100 عام تقريبًا.
وأبلغ بيلاي السلطات عن اكتشافه المذهل؛ حيث سيُرسل الكنز إلى مختبر لتنظيفه، خاصة بعد تحول معظم العملات المعدنية إلى اللون الأخضر بسبب الأكسدة. وسيجري تقييم قيمتها من قبل الخبراء.
وتفيد التقارير بأن الحكومة تخطط لتقديم مكافأة للهندي المحظوظ، لإبلاغه عن القطع النقدية الأثرية.
، "الهندي المحظوظ".. فاز بـ"اليانصيب" وبعدها عثر على "كنز ثمين" ،
المصدر : الخليج 365
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