حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب العالمية تؤثر بشكل مباشر وكبير في أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 تراجع ملحوظ في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات ومدن المملكة العربية السعودية، وإليكم أسعار الذهب اليوم في السعودية.

أسعار الذهب اليوم السبت 7\12\2019 في المملكة العربية السعودية

سجل الجرام عيار 24 نحو 176.13 ريال مقابل 46.97 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 161.45 ريال مقابل 43.5 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 154.12 ريال مقابل 41.10 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 132.10ريال مقابل 35.23 دولار.

سجل الجرام عيار 14 نحو 102.74 ريال مقابل 27.40 دولار.

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سجل الجرام عيار 12 نحو 88.07 ريال مقابل 23.48 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.233 ريال مقابل 328.78 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 176.131 ريال مقابل 46.968 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية نحو 5.478 ريال مقابل 1.461 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في السعودية فاوت طفيف للغاية في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات ومدن المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط.