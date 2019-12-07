كبار العلماء تدين حادث إطلاق النار في فلوريدا

قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إن حـادث إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأمريكيين جريمة نكراء وعمل إجرامي مدان.

واعتبرت الحادث اعتداءً وعدواناً وإزهاقاً لنفوس محترمة وسفكاً لدماء معصومة، مشيرة إلى أن الإسلام يؤكد تعظيم حرمة الدم الإنساني، ويجرم سفك الدم الحرام وتخويف الآمنين وإيذاءهم.

وقدمت الهيئة التعازي لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن شعب المملكة سيظل بقيمه النبيلة جزءًا من هذا العالم يساهم في بنائه، ويحافظ على منجزات الخير لصالح الإنسانية وسلامتها.