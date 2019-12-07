وزير الطاقة لوكالة بلومبيرج: طرح أرامكو أثبت خطأ منتقدي الصفقة وقيمة الشركة ستتجاوز الـ2 تريليون...

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة ، أن شركة أرامكو ستتجاوز قيمتها على الأرجح تريليوني دولار التي يستهدفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووفقا لتقرير نشرته ” العربية ” والتي نقلت مقابلة وزير الطاقة مع وكالة “بلومبيرغ” حيث تم عرض مقتطفات من حواره، قال فيها الأمير عبد العزيز بن سلمان ” إن الطرح العام الأولي الناجح كان يوم الفخر في حياته المهنية حتى الآن، وقد أثبت الطرح أن العديد من منتقدي الصفقة كانوا على خطأ، وأكد قائلا “ستكون أرامكو أعلى من 2 تريليون دولار ويمكنهم المراهنة على حدوث ذلك”.

وحددت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة السعر النهائي لأسهمها بـ 32 ريالاً (8.53 دولار) وتقدر قيمة الشركة الأكثر ربحية في العالم بـ 1.7 تريليون دولار. وحصدت الشركة أكثر من 119 مليار دولار في طرحها العام الأولي .

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، كان قد أصر على أن تقييم أرامكو عن 2 تريليون دولار، لكن قلة من المستثمرين الدوليين جادلوا أَن الشركة ستكون أقل من 2 تريليون دولار.