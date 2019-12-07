توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكّل اليوم السبت السحب التي ربما تكون ممطرة على أجزاءٍ من شمالي منطقتي الرياض والشرقية وشرق منطقتي حائل والقصيم والحدود الشمالية وحفر الباطن والكويت.
وقال المسند؛ عبر حسابه في “تويتر”: اليوم متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية، وقد تثير بعض الغبار، خاصة في المواقع المفتوحة في وسط الوسطى وجنوبها، والشرقية وأجزاء من شرق منطقة مكة المكرّمة.
وأوضح أن اليوم هو دخول المربعانية 7 ديسمبر وفقاً لتقويم أم القرى.. دخول طالع الإكليل وهو أول نجوم فصل الشتاء وفقاً لحساب الأنواء، وأول نجوم المربعانية الثلاثة.
كانت هذه تفاصيل خبر المسند يعلن دخول أول نجوم فصل الشتاء.. ويكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم بعدة مناطق في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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