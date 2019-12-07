بالصور: حرس الحدود يخلي بحارة أوكرانية تعرضت لحالة مرضية على متن يخت

تمكّنت فرق الدوريات الأمنية التابعة لحرس الحدود بمنطقة جازان أمس (الجمعة)، من إنقاذ بحارة من الجنسية الأوكرانية بعد أن تعرّضت لحالة مرضية على متن يخت يوناني في مياه البحر الأحمر.

ونشر الحساب الرسمي لحرس الحدود عبر “تويتر”، صوراً خاصة بعملية الإخلاء، وتظهر الطاقم الطبي بجوار السيدة الأوكرانية التي كانت تعاني من آلام حادة في البطن.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن المريضة التي تبلغ من العمر 24 عاماً تم إسعافها ونقلها إلى مستشفى أبو عريش العام، وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية، ومتابعة حالتها الصحية.