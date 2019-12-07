«التعاون الإسلامي»: مطلق النار في فلوريدا لا يمثّل القيم السمحة للشعب السعودي

شدّدت منظمة «التعاون الإسلامي» على أن مطلق النار بحادث فلوريدا، لا يمثل القيمة الإسلامية السمحة للشعب السعودي.
جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، وأوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت.
وأعربت المنظمة عن حزنها للحادث المؤسف الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وقالت المنظمة، إن الشعب السعودي والمسلمين جميعًا يؤمنون بالتسامح والاعتدال والوسطية والانفتاح على الحضارات الإنسانية.
وقدّم الأمين العامّ لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين العزاءَ لأهالي القتلى، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
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