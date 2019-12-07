أمانة الرياض: إجراءات عاجلة لسلامة الطلبة وسالكي طريق عثمان بن عفان

أكدت أمانة منطقة الرياض، أنها تعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع المرور؛ من أجل سلامة الطلبة وسالكي طريق عثمان بن عفان.

وأوضحت أمانة الرياض -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه حفاظًا على سلامة المشاة من الطلاب والطالبات وسالكي طريق عثمان بن عفان، فإن الأمانة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، يعملون على تنفيذ حلول عاجلة وآمنة.

يذكر أن طريق عثمان بن عفان يتّجه للاتجاهين: الشمال والجنوب، ويبدأ من السور الشمالي لـقاعدة الرياض الجوية حتى نهاية مدينة الرياض من الشمال، وتتواجد بالطريق جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ويتقاطع طريق عثمان بن عفان مع عدة طرق، منها: طريق الملك عبدالله، وطريق الأمير مقرن، وطريق الإمام سعود، والطريق الدائري الشمالي، وطريق التخصصي، وطريق أنس بن مالك، وطريق الملك سلمان.

وكانت أمانة منطقة الرياض، قد أوضحت يوم 1 ديسمبر الجاري، أن الفيديو المتداول لوقوع حادث على طريق الدائري الثاني؛ بسبب هبوط في الطبقة الأسفلتية، هو فيديو قديم ويرجع تاريخه إلى عام 2016 م.