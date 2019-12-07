تعليم وادي الدواسر تبدأ «التأهيل الكشفي» غدًا

تبدأ غدًا الأحد إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، التابعة لمنطقة الرياض، فعاليات برنامج التأهيل الكشفي، الذي يستمر حتى الخميس بمشاركة أكثر من 70 قائدًا كشفيًا يُمثِّلون إدارات مناطق ومحافظات المملكة.
وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة «شارع بن محمد آل وديان»، أنَّ البرنامج يتضمن الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية، وورشة تطوير المعسكر الإعدادي لخدمة ضيوف الرحمن.
وعملت الإدارة على تهيئة البيئة المناسبة لإنجاح الفعاليات؛ حيث جهزت وأثثّت مقرًّا لها بمركز التدريب الكشفي بخيام الدارسين.
كما جهزت ثلاث قاعات للتدريب مزودة بجميع الأجهزة المطلوبة، وقاعات أخرى لورش العمل، وأماكن راحة لقادة التدريب والمشاركين في الورشة، بالإضافة إلى توفير التغذية والنقل والاستقبال، وترتيب الفعاليات الخارجية المصاحبة للبرنامج .
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