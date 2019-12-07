أمانة مكة: خبر إصدار صكوك للقبور كاذب جملة وتفصيلًا

نفت أمانة العاصمة المقدسة، ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار صكوك تملّك لقبور الموتى.

وقالت الأمانة -عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»- «إن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار صكوك لقبور الموتى غير صحيح جملة وتفصيلًا».

وتابعت: إن «الموضوع المتداول قديم وسبق الرد عليه قبل عامين» مشيرًة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصدر رسمي وعدم الاعتماد على مصادر غير معروفة.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت معلومات مغلوطة بشأن وجود قبور مسجلة بصكوك للمتوفين، بما يضمن عدم فتحها نهائيًّا لنقل الجثامين المدفونة لمواقع أخرى، الأمر الذي نفته أمانة العاصمة المقدسة.